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Главу Чувашии собрались исключить из "Единой России" за издевку над офицером МЧС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Единая Россия" рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и поставит вопрос о его соответствии занимаемой должности после скандального инцидента с офицером МЧС, заявил в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - привели слова Турчака в пресс-службе партии в пятницу.

Секретарь генсовета добавил, что партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности.

В пятницу в СМИ появилось видео с Игнатьевым, который вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой техники. В ролике глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, поэтому сотруднику МЧС приходится один раз подпрыгнуть, чтобы взять их.

На сайте главы Чувашии сообщается, что накануне в Чебоксарах прошел строевой смотр техники аварийно-спасательных служб и состоялось торжественное вручение ключей от новых спецмашин представителям пожарных частей.

В МЧС России подобное поведение главы республики также сочли неэтичным.

Единая Россия Михаил Игнатьев Андрей Турчак

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