Единороссы в понедельник рассмотрят вопрос об исключении главы Чувашии из партии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комиссия по этике "Единой России" уже 27 января рассмотрит вопрос об исключении из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева и о его соответствии занимаемой должности, рассказал источник "Интерфакса" в партии.

На прошлой неделе Игнатьев, вручая сотруднику МЧС ключи от новой пожарной машины, высоко поднял руку, вынудив спасателя подпрыгнуть. Видеозапись инцидента широко разошлась в СМИ и соцсетях. 24 января секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что губернатора могут исключить из партии. Он отметил, что поведение чиновника на церемонии было "за гранью понимания", "в то время, когда президент говорит об уважении к людям".

"Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - комментировал Турчак.

В пресс-службе МЧС поведение Игнатьева назвали неэтичным.

Игнатьев был лично знаком с сотрудником МЧС, которому вручал ключи, инцидент был "дружеской пикировкой" и издевательства в этом не было, заявил пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров. Он объяснил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы все видели ключи, а после вручения все улыбались, но это уже в распространившуюся запись не вошло.

Перед этим Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, приезжают в Чувашию из других регионов и пишут неизвестно о чем. Чиновник объяснил, что его не так процитировали и неправильно поняли.