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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:42

Песков сообщил, что указа об отставке Суркова пока нет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу" в субботу.

Кроме того, он сообщил, что политика России на украинском направлении не менялась. "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - отметил пресс-секретарь президента.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил агентству о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Владислав Сурков

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