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Владислав Сурков покинул госслужбу

Причиной ухода помощника президента РФ стала "смена курса на украинском направлении"

Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента России Владислав Сурков
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

По его словам, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.

Владислав Сурков Алексей Чеснаков

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