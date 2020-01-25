Чеснаков сообщил, что решение Суркова уйти с госслужбы не изменится

Владислав Сурков во время приема в Южной Осетии. 2018 год Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Помощник президента России Владислав Сурков принял окончательное решение уйти с госслужбы.

"Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - написал в своем телеграм-канале в субботу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ранее он сообщил "Интерфаксу" о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Суркова.