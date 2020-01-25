Обвиняемый в растрате экс-глава петербургского "Метростроя" переведён под домашний арест

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения бывшему генеральному директору ОАО "Метрострой" Николаю Александрову по делу о растрате, сообщили "Интерфаксу" в объединённой пресс-службе судов северной столицы.

Александрову изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, под ним он будет находиться до 6 февраля.

Александров, а также глава ООО "БТР" Анатолий Болотов и директор управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олег Кузьменко были арестованы в декабре прошлого года в рамках дела о хищениях при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. Дело против них расследуется по статье "присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере".

Как полагает следствие, в ноябре 2017 года Александров объединился с Кузьменко и Болотовым для хищения средств ОАО "Метрострой", для чего заключил фиктивный договор на поставку сырья под видом исполнения госконтрактов. Ущерб, по версии следствия, составил не менее 178 млн рублей.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 14% находятся в собственности Вадима Александрова (бывший генеральный директор компании), около 24% - его сына Николая Александрова (нынешний генеральный директор компании). Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии.

В настоящий момент пост временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Метрострой" занимает экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.