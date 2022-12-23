"Северная верфь" нашла третьего генподрядчика для завершения I этапа модернизации

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Северная верфь" (Петербург) подписало договор с ООО "ПК "РусГард" (Ростов-на-Дону) на завершение первого этапа реконструкции судозавода, сообщила пресс-служба верфи на запрос "Интерфакса".

"ПК "РусГард" стала единственным участником и победителем соответствующего открытого конкурса.

Стоимость контракта не разглашается. Финансирование строительства будет осуществляться из федерального бюджета и собственных средств верфи.

В рамках контракта предусмотрено завершение возведения колонн эллинга, установка перекрытия, обшивка здания, строительство административно-бытового корпуса, закупка станочного и кранового оборудования. Срок окончания работ - март 2024 года.

"ПК "РусГард" является третьим генподрядчиком, привлеченным к модернизации "Северной верфи". Предыдущие генподрядчики - ООО "Отечественные системы и технологии" (ОСТ, Москва) и ОАО "Метрострой" (Петербург) - не смогли выполнить контрактные обязательства, в настоящее время обе компании находятся в состоянии банкротных процедур, напомнила пресс-служба.

"Надеемся, что в этот раз такое не повторится, и эллинг будет построен. У нас очень плотная производственная программа, нам необходимы дополнительные стапельные места. Мы заинтересованы в скорейшем окончании работ", - сказал агентству генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов.

В 2017 году победителем конкурсных процедур на строительство судостроительного комплекса "Северной верфи" было объявлено ОАО "Метрострой". Согласно условиям контракта, заключенного между "Северной верфью" и компанией, в рамках исполнения первого этапа проекта было запланировано строительство стапельной площадки с эллингом и административно-бытовых зданий. Сроком окончания работ был февраль 2019 года, цена контракта составляла 6 млрд рублей. Однако после того как "Метрострой" начал испытывать сложности в работе из-за ряда факторов, правительство Петербурга предложило верфи рассмотреть варианты завершения работ без участия "Метростроя", и подряд был передан компании "ОСТ".

В сентябре 2020 года "Северная верфь" подписала с ООО "ОСТ" контракт на продолжение первого этапа реконструкции судозавода. Стоимость контракта составляла около 7,8 млрд рублей. Первый этап реконструкции предполагал строительство двух горизонтальных стапельных плит 250х100 метров, перекрытых эллингом высотой 73,5 м с мостовыми кранами общей грузоподъемностью 350 тонн.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судозавода, в конце 2021 года ПАО "Северная верфь" расторгло контракт с "ОСТ" на проведение первого этапа реконструкции предприятия.

Предполагается, что строительство на территории "Северной верфи" современного судостроительного комплекса позволит модернизировать предприятие, расширить линейку производимой заводом продукции до крупнотоннажных судов и кораблей.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в ОСК.

ООО "ПК "РусГард" специализируется на производстве фильтроэлементов, которые применяются в металлургии, судостроении и судоремонте, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроении, станкостроении, в производстве и эксплуатации дорожной и специальной техники, сообщает сайт компании. Проектная мощность предприятия составляет порядка 10 млн фильтров и фильтрующих элементов в год. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами компании являются ее гендиректор Алексей Гавриленко (50%) и Максим Косянчук (50%).