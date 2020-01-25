Автобус с паломниками перевернулсяв Калужской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Автобус с паломниками, следовавшими в Москву из Оптиной Пустыни, перевернулся в Калужской области.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, паломники возвращались в Москву, когда вблизи деревни Подборки водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и автобус перевернулся. Пострадали семь человек.

Всего в автобусе находилось 30 человек.

В региональном главке МЧС РФ "Интерфаксу" подтвердили факт аварии с экскурсионным автобусом на дороге Козельск-Калуга.

"Пострадали семь человек. Всего в автобусе находился 31 человек, включая двоих детей", - сказали в главке.