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Два человека госпитализированы после ДТП с паломниками в Калужской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы после опрокидывания автобуса в Козельском районе Калужской области, шестеро получили медпомощь на месте аварии, уточнила пресс-служба регионального управления МВД.

"В настоящее время пассажиры автобуса размещены в пункте временного пребывания на базе школы-интерната в деревне Подборки до прибытия резервного автобуса, который находится в пути", – сообщает пресс-служба данные на 22:00 по Москве.

По данным пресс-службы МЧС, четверо пассажиров автобуса уехали с места аварии самостоятельно.

Как сообщалось ранее, по различным данным, от четырех до восьми человек пострадали в ДТП с автобусом в Козельском районе Калужской области.

Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает о восьми пострадавших.

"Всего в автобусе находился 31 человек, из них пострадало восемь человек, детей нет. Пострадавшие направлены в ЦРБ Козельского района и в Областную клиническую больницу Калуги", - говорится в сообщении.

Между тем, по уточненным данным регионального управления ГИБДД, при опрокидывании автобуса с паломниками в Козельском районе Калужской области пострадали четыре человека, сообщил отдел пропаганды управления.

По предварительным данным ГАИ, водитель автобуса МАН, мужчина 1953 года рождения, двигаясь со стороны г. Козельска в сторону Московской области, не справился с управлением, ненадлежащим образом осуществил манёвр поворота, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

УМЧС сообщает, что в Козельском районе в деревне Подборки развернут пункт временного размещения, пассажиры обеспечены горячим питанием.

На место выехал автобус из города Ступино Московской области за пассажирами, не пострадавшими на месте ДТП.

Вечером в субботу автобус с паломниками перевернулся в Калужской области, выполняя заказной рейс из Москвы в Оптину Пустынь и обратно.

Калужская область

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