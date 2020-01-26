Протоиерея Смирнова обрадовал конфликт РПЦ с Константинополем

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Московском патриархате считают, что нынешний конфликт с Константинопольской церковью по поводу Украины в конечном счете пойдет на пользу мировому православию, и не боятся обвинений в расколе.

"Пусть обвинят в чем угодно, Россия и так во всем виновата. Я, например, очень рад (случившемуся - ИФ), потому что Церковь очищается", - сказал известный проповедник, глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио "Радонеж".

Так он прокомментировал по просьбе слушателя перспективы углубления на Украине церковного раскола, учиненного Константинополем, который в конце 2018 года создал в Киеве неканоническую религиозную структуру, ныне поддержанную также главами Элладской и Александрийской церквей.

Протоиерей заявил, что три Церкви, которые состоят из этнических греков, "безобразно относятся к России как таковой".

"Например, первая их акция, которая меня просто поразила, это в тех местах, где был император или наследник, они сняли все медные доски на русском языке, которые свидетельствовали, что это место освящено посещением царских особ", - сказал отец Димитрий.

Представитель РПЦ также рассказал о рауте, на котором он как-то присутствовал, где митрополит Элладской церкви начал речь со слов: "Слава Богу, среди нас русских нет", и дальше половина выступления была направлена против России и Русской церкви.

"Потом хватились, что я-то здесь, ко мне подбежали - все ли я понял, потому что он говорил по-английски, а я все понял", - вспоминает священник.

По его мнению, прекратить поминать Константинопольского патриарха следовало еще четверть века назад, когда тот создал в Эстонии структуру, параллельную канонической Церкви, "вопреки всем канонам".