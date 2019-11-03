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Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ

Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ
Патриарх Кирилл на литургии в Храме Христа Спасителя в честь воссоединения русских приходов Западной Европы и РПЦ
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Грамоту о восстановлении единства архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью вручил в воскресенье утром в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл архиепископу Иоанну, передает корреспондент "Интерфакса".

Передача грамоты стала знаковым событием, которое завершает процесс воссоединения приходов архиепископии, созданной эмигрантами из России, с Русской церковью.

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Перед этим патриарх Кирилл впервые совершил в сослужении Иоанна литургию с участием делегация архиепископии. Архиепископ наряду с другими участвовал в облачении патриарха в начале службы, а ектении возглашались диаконами в том числе на французском и немецком языках.

Сразу после передачи грамоты патриарх объявил о возведении архиепископа Иоанна в сан митрополита "во внимание в твердом стоянии в канонической истине и к пастырским трудам, приведшим к восстановлению церковного единства".

Однако во время службы в храме Христа Спасителяпатриарх Кирилл впервые не помянул главу Элладской православной церкви архиепископа Иеронима, что означает прекращение евхаристического общения с ним. Причиной этого стало признание главой Церкви Греции неканонической религиозной структуры Украины (ПЦУ).

Архиепископия русских православных приходов в Западной Европе, известная также как "русский экзархат", около 90 лет, вплоть до конца 2018 года, находилась в подчинении Константинопольского патриархата.

В конце прошлого года Синод в Стамбуле в одностороннем порядке упразднил "русский экзархат", что побудило последний искать новые варианты своего канонического будущего, одним из которых было воссоединение в Церковью в России.

7 октября этого года Синод РПЦ включил в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя.

РПЦ патриарх Кирилл

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