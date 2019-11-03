Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Грамоту о восстановлении единства архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью вручил в воскресенье утром в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл архиепископу Иоанну, передает корреспондент "Интерфакса".
Передача грамоты стала знаковым событием, которое завершает процесс воссоединения приходов архиепископии, созданной эмигрантами из России, с Русской церковью.
Перед этим патриарх Кирилл впервые совершил в сослужении Иоанна литургию с участием делегация архиепископии. Архиепископ наряду с другими участвовал в облачении патриарха в начале службы, а ектении возглашались диаконами в том числе на французском и немецком языках.
Сразу после передачи грамоты патриарх объявил о возведении архиепископа Иоанна в сан митрополита "во внимание в твердом стоянии в канонической истине и к пастырским трудам, приведшим к восстановлению церковного единства".
Однако во время службы в храме Христа Спасителяпатриарх Кирилл впервые не помянул главу Элладской православной церкви архиепископа Иеронима, что означает прекращение евхаристического общения с ним. Причиной этого стало признание главой Церкви Греции неканонической религиозной структуры Украины (ПЦУ).
Архиепископия русских православных приходов в Западной Европе, известная также как "русский экзархат", около 90 лет, вплоть до конца 2018 года, находилась в подчинении Константинопольского патриархата.
В конце прошлого года Синод в Стамбуле в одностороннем порядке упразднил "русский экзархат", что побудило последний искать новые варианты своего канонического будущего, одним из которых было воссоединение в Церковью в России.
7 октября этого года Синод РПЦ включил в ее состав бывший "русский экзархат" Константинополя.