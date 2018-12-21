Патриарх Кирилл назвал Константинополь соучастником гонений на Украинскую православную церковь

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил на Константинопольский патриархат часть вины за то, что верующие канонической церкви Украины подвергаются гонениям.

В докладе на собрании духовенства Московской епархии в пятницу патриарх Кирилл подвел итоги уходящего года, остановившись на ситуации в церковной жизни Украины, где, по его словам, возросло давление на духовенство и мирян Украинской православной церкви (Московского патриархата), "не желающих участвовать в антиканонических начинаниях политиканов и схизматиков".

"Высшие должностные лица государства все чаще стали публично заявлять, что верующие канонической церкви - чужие, им нет места в своей стране. А ведь речь идет о миллионах граждан Украины! Фактически Синод Константинополя и его патриарх стали на сторону гонителей", - сказал патриарх Кирилл.

Он признался, что говорит об этом "с великой болью", потому что речь идет о церковных властях поместной Церкви, которая "была нам Матерью", о людях, с которыми патриарх "столько раз встречался, молился, искал общего понимания, того, что служит единству".

Предстоятель Русской церкви также объяснил, почему она не могла не разорвать евхаристическое общение с Константинополем после того, как он объявил Украину своей территорией и вступил в общение с неканоническими церковными структурами этой страны.

"Евхаристия отражает единство общины, собирающейся вокруг престола и единой чаши. Но если единства нет, во что же тогда превращается таинство единства Церкви - евхаристии? Если единства нет, то как можно служить вместе? Такую профанацию допускать нельзя", - считает патриарх Кирилл.