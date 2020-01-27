В отрезанных снегом и метелями алтайских селах начался дефицит продуктов и воды

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Дефицит продуктов и проблемы с водоснабжением возникли в южных районах Алтайского края, где не прекращаются метели. Об этом сообщает в понедельник пресс-центр Алтайского краевого Законодательного собрания со ссылкой на председателя Александра Романенко.

По его словам, ситуация в некоторых южных районах края "остается архисложной". "В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира - дорог нет. В двух селах есть проблемы с водоснабжением: если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины, в нее уронили насос, который теперь не могут достать". - отметил Романенко.

"Даже в самом Змеиногорске на сегодняшний день уже ощущается нехватка продовольствия. Автобусы не могут доставлять детей до школ, поэтому школы ведут дистанционное обучение", - сказал Романенко.

Он отметил, что к расчистке дорог привлечены все возможные технические средства, в том числе тяжелая военная техника. Ситуация усугубляется тем, что коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, даже от слабой поземки за несколько часов снова заметает снегом так, что автомобиль проехать уже не может.

"К сожалению, такое будет продолжаться до марта-апреля, когда снег растает или же до того, как тяжелая техника сможет эти коридоры существенно расширить. Подобная картина наблюдается и в других районах - Чарышском, Кулундинском и многих других", - подчеркнул Романенко.

При этом в Алтайском крае вновь объявлено штормовое предупреждение на 27 и 28 января - в регионе снова бушуют метели.

Как сообщалось, более двух недель назад в регионе начались сильные метели, которые становятся причиной массовых ДТП, закрытия автодорог, нарушению транспортного сообщения с селами.