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Рост снежного покрова в Алтайском крае создал риски для популяции косуль

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - После нескольких снежных бурь в Алтайском крае образовался настолько толстый снежный покров, что возникли риски для существования копытных животных, в том числе косуль, нужны меры для их спасения, заявил замминистра природы региона, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

"Уровень снежного покрова уже достиг критического для копытных животных. Они все, - маралы, кабаны, - нуждаются в помощи, но косуля наиболее подвержена гибели в таких условиях", - отметил он.

По его словам, для этого в крае запустили акцию "Спасем косулю". Охотохозяйства начали принимать корм для косуль, предприятия лесной отрасли поставляют для них порубочные остатки, веточный корм, лесники пробивают для животных тропы, а в лесах организуют кормушки.

Косулям также в этих условиях особо опасны хищники и браконьеры. По словам Катернюка, в глубоком снегу косуля, как и другие копытные животные, не может передвигаться и не способна убежать от браконьеров. Браконьеры охотятся на них на автомобилях и снегоходах.

"На снегоходе браконьеры порой просто сбивают животных, связывают их еще живых, грузят на технику и увозят", - отметил чиновник.

По словам замминистра, только в январе 2020 года по фактам браконьерства возбуждено десять уголовных дел по фактам убийства 30 косуль, четырех лосей и других животных. Он отметил, что из-за аномальной погоды браконьерства стало больше.

В Алтайском крае уже второй месяц подряд бушуют снежные штормы. За это время выпало большое количество снега, ежедневно закрываются трассы, часть сел отрезана от остальной территории региона.

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Алтайский край Минприроды

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