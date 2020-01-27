Арестована директор китайской компании, 12 сотрудников которой сгорели в Томской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Кировский суд Томска удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сунь Аньни - директора ООО "Грин Вуд", 12 сотрудников которого погибли при пожаре в поселке Причулымский, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство удовлетворить, избрать Сунь Аньни меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта", - сказала судья Мария Тыняная.

Зачитывая решение, судья сообщила, что, по мнению следствия, Сунь Аньни может скрыться от органов предварительного расследования. "Она покинула Асино, выехала в другой регион, купила билет Новосибирск-Пекин, но на рейс не явилась. По мнению следствия, она может оказать давление на свидетелей", - отметила Тыняная.

Сама Сунь Аньни в суде заявила, что она гражданка КНР, является уроженкой Внутренней Монголии, прописана и жила в городе Асино Томской области. Она также сообщила суду, что она не судима, у нее есть семилетняя дочь.

Представитель СКР в суде заявил, что могут быть оглашены материалы, составляющие тайну следствия, поэтому попросил закрыть процесс для СМИ. Адвокаты Сунь Аньни также попросили закрыть процесс для журналистов, и суд удовлетворил эту просьбу.

21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В пожаре погибли 12 человек - 11 граждан Узбекистана и одна россиянка. Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО "Грин Вуд".

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В УФМС города Асино и ООО "Грин Вуд" прошли обыски, директор компании Сунь Аньни была объявлена в розыск. Ее задержали 25 января в отеле в Томске.