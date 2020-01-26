Задержана директор китайской компании, чьи сотрудники погибли в пожаре в томском поселке

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного управления СКР по Томской области задержали директора ООО "Грин Вуд", работники которого погибли при пожаре в поселке Причулымский, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ведомства.

Как рассказала сотрудник пресс-службы, она была задержана в одной из гостиниц Томска.

Собеседник агентства уточнил, что задержанная не предпринимала попытки выехать за границу.

Ранее МИД Узбекистана сообщал о задержании директора ООО "Грин Вуд".

Как сообщалось, 21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В пожаре погибли 11 граждан Узбекистана и одна россиянка.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО "Грин Вуд".

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Были проведены обыски в УФМС города Асино и ООО "Грин Вуд", его директор - Сунь Аньни - объявлена в розыск.