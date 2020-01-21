До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
"Погибло 11 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Ранее стало известно, что возгорание одноэтажного деревянного строения произошло во вторник в поселке Причулымский Асиновского района Томской области.
По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.