До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.

"Погибло 11 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Ранее стало известно, что возгорание одноэтажного деревянного строения произошло во вторник в поселке Причулымский Асиновского района Томской области.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.