МВД оценило ежегодный приток мигрантов в Россию более чем в 16 млн человек

Гражданами РФ в прошлом году стали почти полмиллиона человек

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Около 16,5-17 миллионов мигрантов ежегодно прибывают в Российскую Федерацию, при этом в прошлом году почти 500 тыс. иностранцев и лиц без гражданства (апатридов) стали гражданами РФ, заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ, генерал-майор полиции Валентина Казакова газете "Известия".

"Ежегодный приток мигрантов на территорию России стабилен на протяжении последних лет и составляет порядка 16,5-17 миллионов. Ежедневно на территории России находятся примерно 10 миллионов иностранцев. В основном это граждане СНГ - примерно 70%. Также прибывают к нам и европейцы, и граждане других государств. Приезжают в Россию и с частными визитами, и просто туристы, и на работу", - пояснила Казакова в интервью.

По ее словам, "упрощение отдельных процедур и открытость приобретения различных статусов" способствует снижению количества незаконных мигрантов.

"После введения патентной системы для граждан СНГ из теневого сектора экономики вышло значительное количество человек. В год мы оформляем около 1,7 миллиона патентов. Это дает в бюджеты субъектов примерно 60 млрд рублей. Да и сами иностранные граждане чувствуют себя свободно - получив разрешительные документы, они могут хорошо работать. Следующий значимый момент - это разрешение на работу для высококвалифицированных специалистов", - отметила Казакова.

Она добавила, что в прошлом году гражданство РФ приобрели почти 500 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

"Если сравнивать эту цифру с 2018 годом, когда это было 270 тысяч, то мы понимаем, что количество желающих (стать гражданами России - ИФ) увеличилось на 85%. В первую очередь, это граждане Украины. Они составляют значительную часть получивших гражданство, это около 300 тысяч человек. На втором месте - это граждане Казахстана - примерно 51 тысяч. Дальше идут граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении", - сказала Казакова.

При этом она подчеркнула, что "мигранты тоже играют роль" в решении российской демографической проблемы.

"И 500 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приобрели гражданство РФ, конечно, увеличили наше население на полмиллиона человек. В основном это трудоспособное население", - сообщила генерал-майор полиции.

Ранее Казакова сообщила, что в 2019 году гражданами России стали более 220 тысяч жителей Донбасса.