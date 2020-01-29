Трудовых мигрантов обяжут в РФ проходить медобследование

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Приезжающие в Россию работать иностранные мигранты будут обязаны проходить медицинское обследование, сообщила журналистам начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"Для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, во-первых, были дактилоскопированы, во-вторых, предоставляли медицинские справки", - сказала Казакова на пресс-конференции в среду.

По ее словам, каждый иностранец, приезжающий в РФ с целью работы, должен проходить медицинские комиссии и предоставлять справки о том, что у него нет опасных заболеваний.

"В этом направлении мы готовим изменения в законодательстве, где все эти моменты будут отражены", - отметила Казакова.

Начальник управления пояснила, что медицинские справки требовались и раньше, но теперь в них будут некоторые уточнения.

Так, прорабатывается вопрос о расширении перечня категорий иностранных граждан, подлежащих медосмотру на отсутствие особо опасных инфекционных заболеваний, а также проходящих биометрическую регистрацию.