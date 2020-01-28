Более 220 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России в 2019 году

МВД также сообщает о планах расширить госпрограмму переселения соотечественников

Паспорт гражданина РФ Фото: Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российское гражданство в прошлом году получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), при этом действие госпрограммы переселения соотечественников планируется распространить на 80 регионов РФ, сообщила газете "Известия" руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Она напомнила, что в Ростове было создано отдельное подразделение, которое принимает документы для получения гражданства РФ и обрабатывает их.

"Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности", - заявила Казакова в интервью.

Она подчеркнула, что возможность приобретения российского гражданства и получения паспорта в конечном счете "позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России".

"Кроме того, это дает определенные социальные льготы, которые лица получают, оформляют заграничные паспорта с целью выезда, путешествий", - добавила руководитель ГУ по вопросам миграции МВД РФ.

При этом Казакова отметила, что количество жителей Донбасса, желающих получить российское гражданство, увеличивается.

"Мы создавали инфраструктуру для приема и обработки заявлений, на данных территориях организовывались дополнительные пункты приема документов. Сегодня мы получаем около 1-1,5 тыс. таких документов в день", - добавила она.

Отвечая на вопрос издания, будет ли что-то глобально меняться в госпрограмме для соотечественников, генерал-майор полиции уточнила, что "в 2007 году, когда госпрограмма только начинала разрабатываться, было 12 пилотных субъектов, сегодня в ней участвуют 76 субъектов РФ", и выразила надежду, что "в этом году их будет 80".

"Что мы хотим поменять? Упростить процедуру приобретения гражданства для всех категорий лиц, которые являются нашими соотечественниками. Госпрограмма должна иметь эксклюзивный характер. Мы полагаем, что большие усилия будут направлены на Дальний Восток - территории, которые являются приоритетными", - подчеркнула Казакова.

По ее словам, "уже сегодня соцподдержка, которую мы оказываем соотечественникам, гораздо выше, если сравнивать с другими территориями вселения по государственной программе, и составляет 240 тысяч рублей на одного человека".

"Мы предполагаем, что изменим данную помощь, и она будет зависеть от МРОТ (минимального размера оплаты труда - ИФ) и индексироваться с учетом индексации МРОТ. Она будет кратна в зависимости от субъекта. В дальнейшем мы предполагаем, что введем отдельные льготы, которые связаны с получением или приобретением жилья. Этот вопрос мы тоже прорабатываем с заинтересованными федеральными органами", - добавила Казакова.

Российское гражданство по упрощенной процедуре

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года своим указом дал право жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины обращаться за российским гражданством по упрощенной процедуре. В Ростовской области после этого открыли два центра по выдаче им паспортов - в Новошахтинске для жителей самопровозглашенной ЛНР и в селе Покровском - для жителей самопровозглашенной ДНР.

1 мая Путин еще одним указом дал право на упрощенный порядок получения гражданства РФ гражданам Украины, родившимся в Крыму и Севастополе и выехавшим оттуда до 18 марта 2014 года, а также их детям, супругам и родителям. 17 июля Путин подписал указ о предоставлении такого права тем, кто ранее проживал на территории нынешних ДНР и ЛНР.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи российских паспортов своим гражданам и призвало международное сообщество не признавать такие документы.