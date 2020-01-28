Гражданина КНР госпитализировали с подозрением на коронавирус в Приморье

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Специалисты в Приморье госпитализировали гражданина Китая с симптомами острой респираторной инфекции, он проходит обследование на новый коронавирус, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на представителя территориального Роспотребнадзора.

Там уточнили, что гражданина Китая выявили на пункте пропуска в Приморье с помощью тепловизоров. В настоящее время он помещен в боксированную палату и проходит обследование.

Всего за минувшие сутки через пункты пропуска в Приморье въехали более 7 тысяч человек, из них почти 1,2 тысячи - граждане КНР. Все они прошли медицинский контроль с помощью тепловизоров, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Накануне глава ведомства Анна Попова сообщала, что в России на предмет заражения коронавирусом проверили уже более 1,3 млн человек. Ни у одного из них новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен не был.

Между тем, число жертв этого заболевания только в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции, выросло до ста человек. За сутки выявлено почти 1,3 тысячи новых случаев заражения.

На данный момент за пределами материковой части Китая случаи заражения вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и в ряде других стран.