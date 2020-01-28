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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:09

До 100 выросло число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй

За сутки выявлено почти 1,3 тысячи новых случаев заражения

До 100 выросло число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй
Врачи в уханьском госпитале
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В китайской провинции Хубэй за прошедшие сутки 24 человека умерли от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, зарегистрирован 1 291 новый случай заболевания, сообщило центральнее телевидение Китая со ссылкой на данные властей.

Новый коронавирус в Китае

В административном центре провинции, городе Ухане, который стал эпицентром вспышки заболевания, скончались 22 человека, еще двое - в городе Тяньмэне.

С декабря прошлого года в провинции зарегистрировано 2 714 случаев заболевания, из них в 100 случаях зафиксирована смерть. После успешного курса лечения из больниц выписаны 47 человек.

Накануне в Хубэе был зафиксирован 371 новый случай коронавируса. Таким образом, скорость распространения заболевания в провинции за сутки увеличилась более чем в три раза.

При этом 27 января гонконгские эксперты оценили число зараженных коронавирусом в Ухане в 44 тысячи. Такой результат медики получили, применив специальную математическую модель для расчета темпов распространения вируса. В это число включены и те люди, у которых еще не проявились симптомы заболевания, поскольку пока они переживают инкубационный период.

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV). За пределами материковой части Китая случаи заражения вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и ряде других стран.

Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Хубэй Ухань

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