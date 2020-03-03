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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Twitter обжаловал штраф в 4 млн рублей за за отказ локализовать данные россиян

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы 16 марта рассмотрит апелляцию Twitter на решение мирового суда, который 13 февраля оштрафовал компанию за отказ локализовать базы данных россиян в России. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее мировой суд признал сервис виновным в неисполнении требования перенести данные российских пользователей на серверы на территории России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП).

Адвокат компании, который в суд не пришел, при составлении административного протокола в Роскомнадзоре указывал на отсутствие состава правонарушения, поскольку сервис не является оператором данных.

На такую же сумму в тот же день был оштрафован Facebook.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении обеих компаний, которые отказываются локализовать базы данных россиян. Глава ведомства Александр Жаров отмечал, что почти все 100% операторов выполняют это требование по локализации.

Весной 2019 года Роскомнадзор уже составлял административные протоколы на обе эти компании по той же причине. В апреле суд оштрафовал их на 3000 рублей каждую. Компаниям дали время до конца года на локализацию данных россиян.

Затем депутаты решили увеличить штрафы до нескольких миллионов рублей. Жаров выражал надежду, что это сделает зарубежные интернет-компании "сговорчивей".

Twitter Роскомнадзор Таганский суд Facebook

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