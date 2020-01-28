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"АБВГДейка" закрылась после 45 лет в эфире

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Детская телепередача "АБВГДейка" будет закрыта в связи с окончанием контракта, финансовой подоплеки у этого решения нет, сообщили в пресс-службе телеканала "ТВ Центр". Передача выходила в течение 45 лет, последние 20 лет она выходила на "ТВ Центре".

"Наступает время перемен, меняется и сам канал, и телевидение в целом. В последние годы появилось множество специализированных детских каналов для самой юной аудитории", - отметили в компанию.

Художественного руководителя передачи Татьяну Черняеву и всех создателей программы телеканал поблагодарил "за многолетний труд, профессионализм и любовь к своему делу".

Коллектив передачи попрощался со зрителями через YouTube. В описании видеозаписи указано, что закрытие передачи стало вынужденным и что "какое-то время" новых выпусков программы не будет. На словах создатели передачи сослались на финансовые трудности.

Детская передача "АБВГДейка" выходила с января 1975 года утром в воскресенье. Ее выпуски были уроками в формате игры. Одним из авторов программы был Эдуард Успенский.

ТВ Центр Эдуард Успенский Татьяна Черняева АБВГДейка

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