Севастопольский ИП отказался от прав на знак "АБВГДейка"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам 18 марта утвердил мировое соглашение по иску московского ООО "АБВГДЕЙКА" к индивидуальному предпринимателю (ИП) Юлии Есиной (Севастополь) о досрочном прекращении охраны изобразительного товарного знака "АБВГДейка" вследствие его неиспользования.

Как следует из определения суда, в соответствии с соглашением ИП отказывается от права на оспариваемый знак.

При этом ООО "АБВГДЕЙКА" самостоятельно уплачивает патентные пошлины за прекращение правовой охраны товарного знака, а ИП "не вправе регистрировать на своё имя товарные знаки, тождественные или сходные до степени смешения" с оспариваемым знаком в отношении однородных товаров или услуг без предварительного письменного согласия компании.

ООО "АБВГДЕЙКА", образованное в 2004 году, занимается деятельностью в области радиовещания.

"АБВГДейка" - развлекательно-обучающая программа для дошкольников просуществовала на телевидении 45 лет, 20 из которых выходила на канале "ТВ Центр". Телеканал "ТВ Центр" в январе 2020 года сообщил о закрытии программы "АБВГДейка" в связи с окончанием контракта.