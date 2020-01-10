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Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы "Сам себе режиссер"

Также приостановлено производство программ "Утренняя почта" и "Смехопанорама"

Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы "Сам себе режиссер"
Телеведущий Алексей Лысенков
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Создатель и ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил, что холдинг ВГТРК и принадлежащий ему телеканал "Россия 1" приняли решение снять шоу с эфира.

По его словам, как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, он понимает это решение, однако как человеку принять такое решение ему трудно.

В пресс-службе ВГТРК информацию о возможном закрытии программы "Сам себе режиссер" не стали комментировать.

Вместе с тем в пресс-службе подтвердили информацию о приостановлении выпуска программ "Утренняя почта" и "Смехопанорама", заявив, что "производство этих двух программ на сегодняшний день приостановлено". На какой срок и в связи с чем принято такое решение, в пресс-службе не уточнили.

"Сам себе режиссер" – одна из первых развлекательных программ на современном российском телевидении. Впервые она была вышла в эфир в январе 1992 года. Последний выпуск на момент написания заметки вышел в конце декабря 2019 года.

ВГТРК Сам себе режиссер Утренняя почта Смехопанорама

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