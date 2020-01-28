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Минспорт уволил чиновника, скрывшего покупку женой дорогой квартиры в Москве

Минспорт уволил чиновника, скрывшего покупку женой дорогой квартиры в Москве
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Чиновник Минспорта России уволен за то, что скрыл в декларации о доходах и имуществе приобретение женой дорогостоящей квартиры, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Надзорное ведомство выяснило, что первый заместитель директора ФГУП "Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта", входящего в структуру Минспорта, представил неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, а также не представил сведения о расходах.

"В частности, он скрыл сведения о приобретении его супругой трехкомнатной квартиры, расположенной в Москве. При этом расходы по приобретению данной недвижимости существенно превысили заявленный им доход его и членов его семьи за 2014-2016 годы", - отметили в Генпрокуратуре.

В этой связи в министерство спорта РФ было внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Ведомство провело проверку в отношении этого чиновника, по результатам которой его уволили в связи с утратой доверия.

Минспорт Генпрокуратура Москва

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