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Мишустин назначил нового главу Аналитического центра при Правительстве России

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Калинина руководителем автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

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"Назначить Калинина Константина Михайловича руководителем автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"", - говорится в распоряжении премьера, опубликованном на сайте правительства.

Другим распоряжением Мишустин освободил Владислава Онищенко от должности руководителя центра.

Аналитический центр при правительстве РФ помогает проводить экспертную оценку различных сфер жизни страны, чтобы формировать эффективную политику.

Константин Калинин Михаил Мишустин

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