Менее трети россиян заявили о понимании сути искусственного интеллекта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Менее трети (29%) россиян понимают суть искусственного интеллекта (ИИ) и могут дать ему определение, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Кроме того, 38% респондентов смогли назвать сферы применения ИИ. Содержательными знаниями об ИИ чаще обладают мужчины (40%) и молодежь в возрасте 18-24 лет (42%).

Большинство россиян относятся к распространению технологий ИИ положительно или нейтрально. 48% опрошенных выразили интерес, восхищение, воодушевление, доверие технологии, 31% — нейтральное отношение. Только 12% респондентов отрицательно относятся к распространению ИИ.

При этом негативное отношение к ИИ опрошенные в основном объясняют возможностью технических сбоев (31%). Кроме того, среди аргументов не в пользу искусственного интеллекта оказались опасения, связанные с угрозой безопасности личных данных и нарушения личного пространства.

Кроме того, большинство россиян - 68% - не опасаются того, что в будущем в их профессии ряд задач будет решаться не человеком, а ИИ. Социологическое исследование ВЦИОМ показало, что максимальная доля респондентов, не связывающих развитие искусственного интеллекта с какими-либо потенциальными рисками в сфере занятости, приходится на молодежь в возрасте 18-24 лет (79%).

По данным ВЦИОМ, среди опрошенных мужчин оказалось значительно больше респондентов, не опасающихся, что ИИ отрицательно повлияет на рынок труда, чем среди женщин, - 75% и 60% опрошенных соответственно.

В свою очередь, 30% россиян обеспокоены возможностью того, что в будущем ряд задач в их профессии будет решать не человек, а искусственный интеллект, отмечают социологи.

Опрос был проведен в октябре 2019 года по заказу АНО "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации" среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Осенью 2019 года, в ходе опроса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, выяснилось, что большинство россиян признали необходимость применения роботов. При этом мало кто из опрошенных задумывается о риске потери работы из-за масштабной роботизации, выяснили тогда эксперты.