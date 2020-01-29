Роспотребнадзор Приморья предложил вузам продлить каникулы студентам из КНР из-за коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендует вузам продлить каникулы для студентов из Китая из-за нового коронавируса.

"Вузам даны предложения о настороженности при возвращении китайских студентов. Рекомендуем по возможности продлить каникулы для китайских студентов, контролировать состояние их здоровья", - сообщила журналистам заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

Она отметила, что в Приморье новый коронавирус не выявлен.

"На сегодняшний день с начала года выявлено 12 человек с признаками инфекционных заболеваний, с признаками ОРВИ четыре, из них трое посещали Китай, все они были госпитализированы, коронавирус не подтвердился. При обращении (в медучреждения -ИФ) выявлено восемь больных с признаками ОРВИ, которые посещали Китай в последние 14 дней, коронавирус не выявлен", - сообщила представитель Роспотребнадзора.

По ее словам, Роспотребнадзор разработал план по предупреждению заноса инфекции. Он будет рассмотрен в среду на заседании КЧС.

"Массовые случаи не прогнозируются, пока справляемся", - отметила Морозова.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.