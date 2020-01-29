Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

Роспотребнадзор Приморья предложил вузам продлить каникулы студентам из КНР из-за коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендует вузам продлить каникулы для студентов из Китая из-за нового коронавируса.

"Вузам даны предложения о настороженности при возвращении китайских студентов. Рекомендуем по возможности продлить каникулы для китайских студентов, контролировать состояние их здоровья", - сообщила журналистам заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

Она отметила, что в Приморье новый коронавирус не выявлен.

"На сегодняшний день с начала года выявлено 12 человек с признаками инфекционных заболеваний, с признаками ОРВИ четыре, из них трое посещали Китай, все они были госпитализированы, коронавирус не подтвердился. При обращении (в медучреждения -ИФ) выявлено восемь больных с признаками ОРВИ, которые посещали Китай в последние 14 дней, коронавирус не выявлен", - сообщила представитель Роспотребнадзора.

По ее словам, Роспотребнадзор разработал план по предупреждению заноса инфекции. Он будет рассмотрен в среду на заседании КЧС.

"Массовые случаи не прогнозируются, пока справляемся", - отметила Морозова.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Приморье Китай коронавирус

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Суд отказался удовлетворить заявление Baring Vostok о прекращении оценки акций банка "Восточный"

Эксперты оценили кадровые перестановки в ДОМ.РФ

Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Петр Толстой стал вице-спикером ПАСЕ

Что произошло за день: вторник, 28 января

Виталий Мутко возглавил "ДОМ.РФ"

Виталий Мутко возглавил "ДОМ.РФ"

Источник назвал ограбление основной версией убийства ростовского депутата и его жены

Источник назвал ограбление основной версией убийства ростовского депутата и его жены

Минспорт уволил чиновника, скрывшего покупку женой дорогой квартиры в Москве

Минспорт уволил чиновника, скрывшего покупку женой дорогой квартиры в Москве

Более 30 тыс. человек подписали документ против поправок в Конституцию

Источник сообщил об убийстве депутата ростовского Заксобрания и его жены

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');