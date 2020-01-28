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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

Во Франции зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

Во Франции зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом
Китайские туристы в аэропорту имени Шарля де Голля
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Четвертый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Франции, сообщают во вторник французские СМИ.

По словам директора главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона, заболевание диагностировано у пожилого китайского туриста. В настоящее время пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что мужчина госпитализирован в Париже. Он приехал из провинции Хубэй, которая стала очагом распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия объявила о решении активизировать европейский механизм гражданской защиты в связи с просьбой Франции об оказании консульской поддержки гражданам ЕС в китайском городе Ухань.

Еврокомиссия сообщает, что ЕС софинансирует расходы по доставке людей самолетами. Первый самолет должен вылететь из Франции в среду, 29 января, утром. Второй отправится в Китай позднее на этой неделе.

Ранее в январе сообщалось, что жительница Уханя с признаками заражения новым типом коронавируса сумела проникнуть в Париж, обманом преодолев медицинские барьеры аэропорта во французской столице. Женщина, у которой перед отлетом в Париж поднялась температура и начался кашель, приняла жаропонижающее, что позволило ей в аэропорту Парижа благополучно миновать тепловизор.

Вспышка пневмонии в Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралит, Сингапуре, Японии и США.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Франция Жером Саломон Китай Хубэй Париж Ухань

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