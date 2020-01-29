Число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй превысило 3,5 тысячи человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - За минувший вторник число больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 840 человек, составив 3 тыс. 554 человека, зафиксировано 25 новых случаев летального исхода, сообщила в ночь на среду центральная газета "Жэньминь жибао".

Таким образом, общее число жертв коронавируса нового типа в провинции по состоянию на 00:00 часов среды по местному времени (19:00 мск вторника) достигло 125 человек.

Болезнь стремительно распространяется по городам и уездам провинции - в административном центре Хубэя городе Ухане, являющимся эпицентром распространения заболевания, зарегистрировано 315 новых случаев заражения, остальные распределились в разной степени по другим населенным пунктам. В то же время, из 25 новых смертельных случаев 19 пришлись на Ухань.