Вероятный убийца ростовского депутата после преступления покончил с собой

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тело предполагаемого убийцы депутата Заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены обнаружили следователи на месте преступления. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Следователи в ходе осмотра места происшествия обнаружили тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. Петренко отметила, что, по предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.

По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина в Ростовскую область направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По словам Петренко, Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие преступлению, и мотивы, побудившие мужчину совершить убийство.

Как сообщалось, во вторник в частном домовладении в городе Зернограде были обнаружены тела Алабушевых с рублеными ранами головы.

Алабушев занимал должность директора государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени Калиниченко". Ему было 64 года.

В сентябре 2018 года он был избран депутатом Заксобрания Ростовской области VI созыва от партии "Единая Россия".

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук Алабушев - автор 228 научных трудов. Он награжден серебряной и золотой медалями министерства сельского хозяйства РФ "За вклад в развитие в АПК России".