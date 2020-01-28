Источник назвал ограбление основной версией убийства ростовского депутата и его жены

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга могли быть убиты в ходе ограбления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, эта версия преступления сейчас является для следствия основной. Он опроверг информацию о том, что супруги были застрелены, отметив, что им были нанесены "многочисленные рубленые раны, в том числе по голове".

В свою очередь в Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Там также сообщили, что тела депутата и его жены были найдены в частном доме в городе Зерноград. "По предварительным данным, у убитых имеются рубленые раны в области головы", - отметили в пресс-службе СКР.

Ранее во вторник информированный источник "Интерфакса" сообщил об убийстве Алабушева и его жены. В Законодательном собрании Ростовской области подтвердили факт гибели депутата и его супруги, но не уточнили обстоятельств трагедии.

Алабушев занимал должность директора государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко". Ему было 64 года. В сентябре 2018 года он был избран депутатом Заксобрания Ростовской области VI созыва от "Единой России".

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук Алабушев - автор 228 научных трудов. Он награжден серебряной и золотой медалями министерства сельского хозяйства РФ "За вклад в развитие в АПК России".