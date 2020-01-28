Источник сообщил об убийстве депутата ростовского Заксобрания и его жены

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга найдены мертвыми с огнестрельными ранениями, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Тела найдены в Зерноградском районе, сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области подтвердили гибель Алабушева, но не уточнили обстоятельств.

Алабушеву было 64 года. Он занимал должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко. В сентябре 2018 года он был избран депутатом Заксобрания Ростовской области VI созыва от партии "Единая Россия".

Ранее он также занимал должности директора ВНИИ сорго и других зерновых культур и федерального государственного бюджетного научного учреждения "Аграрный научный центр "Донской" (Ростовская область).