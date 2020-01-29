Единая транспортная карта для проезда в Москве и области появится в 2020 году

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Платежные транспортные системы Москвы и Подмосковья объединят в 2020 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Единая транспортная система со столицей является нашим приоритетом на 2020 год. Есть карты "Стрелка" (действует в Подмосковье - ИФ), "Тройка" (действует в Москве - ИФ) . Мы договорились с мэром (Москвы - ИФ), что мы объединяем платежные системы. Будет единый документ", - сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям Московской области.

Он пояснил, что карта будет действительна для проезда на МЦД, в метро и на электричках.

По словам губернатора, социальная карта и карта студента также будут выполнять функцию проездного билета.

Воробьев отметил, что запуск первых Московских центральных диаметров (МЦД) стал прорывом 2019 года, в 2022 году откроется МЦД-3, в 2024 - МЦД-4.