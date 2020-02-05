Суд повторно рассмотрит вопрос о продлении ареста трем подельникам Калви

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд направил на новое рассмотрение ходатайство о продлении сроков ареста партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину и бывшему гендиректору "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову. Они обвиняются в растрате средств банка "Восточный".

10 января Басманный суд продлил им арест до 13 февраля. Мосгорсуд отменил это постановление по их апелляциям, сообщил представитель городского суда. Адвокаты просили смягчить им меру пресечения.

Ходатайства возвращены в Басманный суд, который рассмотрит их новым составом.

10 февраля Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление до 13 февраля сроков домашнего ареста основателю и старшему партнеру Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви, партнеру компании по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, а также бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву и экс-директору банка по инвестициям Александру Цакунову.

Всем им вменяют растрату 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Расследование завершено, стороны знакомятся с материалами дела. Обвиняемые вины не признают.



Всех их, кроме Цакунова, задержали и арестовали в середине февраля 2019 года. В апреле под домашний арест перевели Калви и Кордичева, в августе - Дельпаля. В конце 2019 года в деле был задержан Цакунов, его поместили под домашний арест.

В Baring Vostok считают на том, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком "Восточный". Миноритарий банка Шерзод Юсупов, по жалобе которого было возбуждено дело, это отрицает.