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Подсудимый ушел из суда в Казани

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полиция Казани разыскивает мужчину, который сбежал из здания суда сразу после вынесения приговора, сообщил в среду агентству "Интерфакс" информированный источник.

Как сообщает издание "Бизнес. Online", подсудимый - 48-летний Ирек Зиганшин - в среду был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 10 месяцам колонии.

Через минуту после оглашения приговора мужчина "просто вышел" из зала заседаний и исчез. Сейчас полиция прочесывает близлежащие дворы.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу от официальных представителей правоохранительных органов.

Казань

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