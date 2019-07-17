В Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Суровикине Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно. Его в тот же день задержали полицейские, сообщил представитель областного управления МВД Антон Корнаухов.

Мужчина ранее получил условный срок за оскорбление в отношении полицейского и применение к нему насилия. Наложенные на него в связи с этим ограничения он не исполнял - не отмечался в учреждении уголовно-исправительной системы. 17 июля приставы доставили его в суд, который должен был решить вопрос об изменении ему приговора.

В зале суда осужденный остался без присмотра и сбежал. Сотрудники суда вызвали полицию.

В конце мая в Казани подсудимый вышел из зала суда сразу после оглашения ему приговора, и исчез.