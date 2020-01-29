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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

Ростуризм призвал авиакомпании вернуть деньги за билеты в Китай

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай с вылетом после 24 января.

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"Соответствующее письмо было направлено руководителю Росавиации Александру Нерадько. Речь идет о туроператорах, которые выкупают места для организованных туристов на регулярных рейсах российских авиакомпаний. Мера направлена на повышение устойчивости туроператорского рынка, снижение финансовых потерь и защиту туристов вследствие сложившейся ситуации", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ростуризма.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Известно о 132 летальных случаях, Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Ростуризм Китай Росавиация

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