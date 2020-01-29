В "Турпомощи" заявили о недооценке россиянами рисков от поездок в Китай

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По данным туроператоров, пока никто из находящихся в Китае российских туристов не заразился коронавирусом, однако не все отдыхающие осознают серьезность ситуации, заявил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

По его словам, на 29 января в Китае отдыхало около 3500 россиян. Все они должны вернуться на родину до 4 февраля, но по желанию это можно сделать и раньше, договорясь в индивидуальном порядке.

"Мы общаемся каждый час с туроператорами и нам известно, что среди граждан РФ нет заболевших коронавирусом. Другой вопрос, что не все россияне понимают всю серьезность ситуации", - отметил он.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько рассказал, что в отелях, где отдыхают россияне, усилены меры профилактики, а на пропускных пунктах на границе ужесточен досмотр.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса. Сейчас крупнейшие туроператоры только вывозят клиентов из Китая.

Российские дипломаты 29 января сообщили, что из всех провинций, кроме Хубэя, можно выехать самостоятельно. Хубэй, столица которой Ухань считается источником новой инфекции, закрыта на карантин, оттуда уехать невозможно. Посольство обсуждает с китайскими чиновниками возможность организованно эвакуировать россиян из Хубэя. С дипломатами на связь пока вышло 177 сограждан, которые сейчас находятся в этой провинции.

По данным правительства Китая, на утро 29 января в стране с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было зафиксировано 5997 случаев заражения новым коронавирусом. В еще 15 странах подтверждены еще 65 случаев. 132 заболевших умерли.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 - за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).