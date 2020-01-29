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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

В "Турпомощи" заявили о недооценке россиянами рисков от поездок в Китай

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По данным туроператоров, пока никто из находящихся в Китае российских туристов не заразился коронавирусом, однако не все отдыхающие осознают серьезность ситуации, заявил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

Новый коронавирус в Китае

По его словам, на 29 января в Китае отдыхало около 3500 россиян. Все они должны вернуться на родину до 4 февраля, но по желанию это можно сделать и раньше, договорясь в индивидуальном порядке.

"Мы общаемся каждый час с туроператорами и нам известно, что среди граждан РФ нет заболевших коронавирусом. Другой вопрос, что не все россияне понимают всю серьезность ситуации", - отметил он.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько рассказал, что в отелях, где отдыхают россияне, усилены меры профилактики, а на пропускных пунктах на границе ужесточен досмотр.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса. Сейчас крупнейшие туроператоры только вывозят клиентов из Китая.

Российские дипломаты 29 января сообщили, что из всех провинций, кроме Хубэя, можно выехать самостоятельно. Хубэй, столица которой Ухань считается источником новой инфекции, закрыта на карантин, оттуда уехать невозможно. Посольство обсуждает с китайскими чиновниками возможность организованно эвакуировать россиян из Хубэя. С дипломатами на связь пока вышло 177 сограждан, которые сейчас находятся в этой провинции.

По данным правительства Китая, на утро 29 января в стране с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было зафиксировано 5997 случаев заражения новым коронавирусом. В еще 15 странах подтверждены еще 65 случаев. 132 заболевших умерли.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 - за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Турпомощь Александр Осауленко Ростуризм РСТ Китай Хубэй

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