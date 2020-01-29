Бывший уральский полпред Холманских покинул совет директоров "Уралвагонзавода"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бывший полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских, ставший летом 2018 года председателем совета директоров АО "НПК "Уралвагонзавод", больше им не является, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УВЗ.

"Игорь Рюрикович Холманских не занимает пост председателя совета директоров и не является членом совета директоров АО НПК "Уралвагонзавод", - сказали в пресс-службе, не уточнив, когда именно Холманских вышел из состава совета.

Как сообщалось, Холманских работал на "Уралвагонзаводе" с 1994 до 2012 года. В декабре 2011 года Холманских выступил в качестве одного из организаторов комитета в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на "Уралвагонзаводе". Во время президентской кампании стал доверенным лицом президента.

В мае 2012 года он был назначен полпредом президента РФ в УрФО, 26 июня 2018 года - освобожден от должности. В июле 2018 года возглавил совет директоров УВЗ.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.