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Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

Этим знаком уже награжден коллектив "Уралвагонзавода"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении почетного знака РФ "За успехи в труде", сообщила пресс-служба Кремля.

Этим знаком уже награжден коллектив АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" "за большой вклад в создание новой спецтехники" укрепление обороноспособности страны и высокие производственные показатели.

Из указа президента следует, что награждать этим почетным знаком будут коллективы вне зависимости от формы собственности организации за высокие достижения в области промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и за иные заслуги перед государством за последние пять лет.

Этот знак будет присуждаться президентским указом раз в год, в канун 1 мая, не более чем пяти коллективам, но возможны и исключения из этого правила. Вместе с почетным знаком коллектив будет получать грамоту. Получить почетный знак коллектив сможет только один раз.

Награда имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов российского государственного флага, нанесенных горячей эмалью, наложен государственный герб. Над ним золотистая лента с надписью "за успехи в труде", под гербом - золотистая лента надписью "от президента Российской Федерации". Все надписи на лентах рельефные.

На оборотной стороне почетного знака указывается его порядковый номер.

Владимир Путин Кремль Уралвагонзавод

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