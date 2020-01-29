Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Олег Хорохордин попал в больницу из-за проблем с желудком

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава Республики Алтай Олег Хорохордин во время рабочей поездки в Москву был госпитализирован в одну из клиник с ухудшением состояния здоровья, сообщил в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь высокопоставленного чиновника Михаил Максимов.

"Мы подтверждаем информацию о госпитализации Олега Леонидовича. Не достоверна информация о том, что он находится в реанимации и то, что он госпитализирован из-за проблем с алкоголем - это вброс. Диагноз не называем по понятным причинам, но речь идет о проблемах с желудком", - сказал собеседник агентства.

Пока неизвестно, сколько глава региона пробудет в больнице. На период его командировки исполняющим обязанности главы региона назначен первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов.

"Его назначение никак не связано с госпитализацией главы. Всегда на период отсутствия главы региона, в том числе с целью командировки, назначается исполняющий его обязанности", - подчеркнул Максимов.