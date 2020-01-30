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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

Главу Республики Алтай выписали из больницы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Состояние главы Республики Алтай Олега Хорохордина, попавшего в больницу в Москве, нормализовалось, он выписан и продолжает работу, сообщил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

"Со здоровьем главы Республики Алтай все в порядке, он выписан. Сегодня он продолжит рабочую повестку в Москве, где ранее был запланирован ряд встреч, после чего вернется в регион", - сказал Максимов.

В среду стало известно о госпитализации Хорохордина в московскую клинику из-за ухудшения состояния здоровья во время рабочего визита в Москву. В СМИ появилась информация, что глава региона госпитализирован из-за алкогольного отравления, однако в пресс-центре правительства это опровергли, как и то, что он находится в реанимации. Причиной госпитализации Хорохордина в правительстве республики назвали проблемы с желудком.

Олег Хорохордин республика Алтай Москва

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