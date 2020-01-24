Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило надбавку к окладу сотрудникам полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге, участвующим в охране общественного порядка.

Как следует из опубликованных на сайте правительства РФ постановлений, полицейским и росгвардейцам "участвующим в охране общественного порядка (...) в гг. Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях (установить - ИФ) ежемесячную надбавку к месячному окладу в соответствии с замещаемой должностью за сложность выполняемых задач в размере до 100 процентов указанного месячного оклада".

Порядок выплат определяется министром внутренних дел РФ и директором Росгвардии.