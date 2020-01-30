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Совет директоров "Почты России" рассмотрит вопрос о смене гендиректора 4 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совет директоров "Почты России" на заседании 4 февраля рассмотрит вопрос о смене генерального директора логистического оператора, говорится в материалах компании.

Среди вопросов повестки: освобождение от должности гендиректора "Почта России", назначение нового главы компании, согласие на совмещение гендиректором должностей в органах управления иных организаций.

Ранее в январе источники "Интерфакса" сообщали, что новым генеральным директором "Почты России" может стать бывший вице-премьер Максим Акимов, который занимался вопросами цифровизации и транспорта.

Нынешний глава компании Николай Подгузов при этом может занять должность заместителя гендиректора. Подгузов возглавил предприятия в июле 2017 года, контракт с ним действует до 2024 года.

"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год. Акимов с 2019 года возглавляет совет директоров "Почты России". Согласно уставу почтового оператора, решение о назначении и освобождении от должности гендиректора принимает совет директоров.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.

Почта России

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