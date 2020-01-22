Источник сообщил о возможном переходе Акимова в "Почту России"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер Максим Акимов, курировавший вопросы цифровизации и транспорта, может перейти на пост гендиректора "Почты России", сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к прежнему составу правительства РФ.

По его словам, решение о переходе принято. О кадровых решениях в отношении нынешнего главы "Почты России" Николая Подгузова, который завершил акционирование оператора, он не уточнил.

Ранее о том, что Акимов может возглавить государственного почтового оператора сообщал РБК со ссылкой на три источника из окружения бывшего вице-премьера. Накануне издание сообщало, что Акимову предложили занять пост губернатора Калужской области, но тот отказался.

"Почта России" была преобразована в акционерное общество 1 октября 2019 года. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год. Акимов с 2019 года возглавляет совет директоров "Почты России".

Акимов входил в состав правительства с мая 2018 года. В том же году был назначен куратором двух национальных проектов - "Цифровая экономика РФ" и "Безопасные и качественные дороги". До назначения на пост вице-премьера с 2013 года был первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ. С 2012 по 2013 гг. был заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

До этого Акимов занимал различные должности в правительстве Калужской области, в том числе на посту заместителя губернатора области с 2007 по 2012 гг.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.