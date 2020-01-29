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Николай Подгузов останется в "Почте России" заместителем

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава АО "Почта России" Николай Подгузов, возглавляющий предприятие с 2017 года, переходит на пост заместителя гендиректора компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с директивой правительства.

Ранее сообщалось, что пост гендиректора почтового оператора займет бывший вице-премьер Максим Акимов, который занимался вопросами цифровизации и транспорта.

Подгузов возглавил предприятия в июле 2017 года, контракт с ним действует до 2024 года.

"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год. Акимов с 2019 года возглавляет совет директоров "Почты России".

По данным источника, на данный момент есть два претендента на пост председателя совета директоров: помощник президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в новом составе правительства РФ цифровизацию и связь.

Согласно уставу почтового оператора, решение о назначении и освобождении от должности гендиректора принимает совет директоров.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тысячи отделений по всей стране. В компании работает около 335 тысяч сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.

Почта России Николай Подгузов Максим Акимов

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