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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:20

Матвиенко призвала не паниковать из-за коронавируса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в мире тревожная, но в России, благодаря принимаемым мерам, не зарегистрировано ни одного случая заражения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Принят набор тех мер, которые необходимы на данный момент. Я считаю, они соразмерны, достаточны, не избыточны. Главное, не нагнетать панику, не устраивать истерику по этому поводу", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

Ситуация в России находится под контролем, заверила спикер Совфеда. По ее мнению, это дает уверенность в том, что при необходимости самым оперативным образом будут приниматься и другие меры. Матвиенко также заметила, что планы действий в подобных случаях есть и у МЧС, и у Минздрава.

Председатель верхней палаты парламента также выразила уверенность, что российские и китайские ученые смогут разработать вакцину против нового коронавируса. "Идет совместная проработка вопроса о создании сыворотки против этого коронавируса. Уже подключились наши научные, медицинские учреждения и совместно с китайскими специалистами идет ускоренная, интенсивная работа по выработке сыворотки против этого нового вируса", - сказала Матвиенко.

"Полагаю, что наши ученые - российские и китайские - смогут совместно сделать такую сыворотку, которая будет очень необходима", - отметила она. По словам спикера СФ, власти Китая принимают очень серьезные меры, Минздрав России находится в тесном контакте с соответствующими ведомствами Китая, идет постоянный обмен информацией, добавила Матвиенко.

"Уханьский" коронавирус

Вспышка пневмонии в китайском Ухане (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Хубэе (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Валентина Матвиенко Китай Совет Федерации

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