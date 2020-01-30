Матвиенко призвала не паниковать из-за коронавируса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в мире тревожная, но в России, благодаря принимаемым мерам, не зарегистрировано ни одного случая заражения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Принят набор тех мер, которые необходимы на данный момент. Я считаю, они соразмерны, достаточны, не избыточны. Главное, не нагнетать панику, не устраивать истерику по этому поводу", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

Ситуация в России находится под контролем, заверила спикер Совфеда. По ее мнению, это дает уверенность в том, что при необходимости самым оперативным образом будут приниматься и другие меры. Матвиенко также заметила, что планы действий в подобных случаях есть и у МЧС, и у Минздрава.

Председатель верхней палаты парламента также выразила уверенность, что российские и китайские ученые смогут разработать вакцину против нового коронавируса. "Идет совместная проработка вопроса о создании сыворотки против этого коронавируса. Уже подключились наши научные, медицинские учреждения и совместно с китайскими специалистами идет ускоренная, интенсивная работа по выработке сыворотки против этого нового вируса", - сказала Матвиенко.

"Полагаю, что наши ученые - российские и китайские - смогут совместно сделать такую сыворотку, которая будет очень необходима", - отметила она. По словам спикера СФ, власти Китая принимают очень серьезные меры, Минздрав России находится в тесном контакте с соответствующими ведомствами Китая, идет постоянный обмен информацией, добавила Матвиенко.

"Уханьский" коронавирус

Вспышка пневмонии в китайском Ухане (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Хубэе (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).